الأربعاء 24 نيسان 2024
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الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار

الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار
الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ ملياري درهم أي نحو 545 مليون دولار لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم جراء السيول والأمطار الأخيرة.

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وكلف المجلس باجتماعه اليوم الأربعاء في أبوظبي لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية في كل إمارة.

 

وناقش المجلس نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الإمارات خلال الأيام السابقة التي شهدت التعامل مع أكثر من 200 ألف بلاغ بمشاركة أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية و15 ألفاً من الجهات المحلية وآلاف
المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية.


وكانت عاصفة مطرية شهدتها دولة الإمارات يوم 16 نيسان الحالي تسببت في هطول أمطار غزيرة بمعدل قياسي يعد الأعلى خلال 75 عاماً، ما أثر على مختلف أوجه الحياة وشكل سيول وفيضانات في أماكن متفرقة. -(بترا)

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