الأردن.. تفاصيل المنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الثانية

تتأثر المملكة تدريجياً اعتباراً من فجر اليوم الاثنين بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، تعمل خفض درجات الحرارة بشكل لافت وهطول زخات من الأمطار في بين الحين الآخر، تبدأ تدريجياً من شمال المملكة، تمتد أحياناً للأجزاء الوسطى من المملكة. اضافة اعلان





تزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية نهار الاثنين



أما نهار يوم الاثنين فيزداد تاثر المملكة بالمنخفض الجوي المُصنف من "الدرجة الثانية" بحسب مؤشر طقس العرب لشدة المُنخفضات الجوية، بحيث يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، تكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً بسحب على ارتفاعات مختلفة.





ويتوقع هطول زخات من الأمطار بمشيئة الله، قد تصحب بالرعد أحياناً في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وصولاً لبعض المناطق الوسطى من المملكة مؤقتاً، على أن يعود الطقس للاستقرار مع ساعات الليل الأولى.



كما ويُتوقع هبوب رياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والبادية، لذا يرجى من مُستخدمي هذه الطرق أخذ الحيطة والحذر.



توصيات خلال فترة تاثير المُنخفض:

الانتباه من تشكل السيول في أجزاء من شمال ووسط المملكة

الانتباه من الاتربة المثارة مع ساعات العصر على الطرق الصحراوية

يُنصح بارتداء ملابس دافئة (طقس العرب)