الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من السبانخ.. تعرف عليها

شوربة العدس
شوربة العدس
دبي- يحتاج جسم الإنسان إلى نوعين من معدن الحديد، هما حديد الهيم والحديد غير الهيم، وتختلف طريقة امتصاص الجسم لهما عند تناول خيارات متنوعة من الأطعمة.
ينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يوفر الحديد الهيم وغير الهيم، للجسم لتجنب الإصابة بفقر الدم. 
ويحذر الخبراء، في الوقت نفسه، من أن هناك مخاطر ترتبط بشكل مباشر بالإفراط في تناول أطعمة تحتوي على نسب عالية من حديد الهيم، من بينها خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والآثار الجانبية المعوية.
وبحسب ما نشره موقع DNA India، تشمل قائمة الأطعمة التي تحتوي على مستويات من الحديد أعلى من السبانخ، والتي يمكن تناولها خلال موسم الصيف، ما يأتي:
- العدس
يحتوي العدس على أكثر من 3 ملغ من الحديد، لكل نصف كوب، إضافة إلى البروتين أيضًا.
- الفاصولياء
تحتوي الفاصولياء على الألياف وحمض الفوليك و2 إلى 4 ملغ من الحديد لكل نصف كوب.
- الكاجو
يتميز الكاجو بين باقي المكسرات باحتوائه على نسبة هائلة من الحديد، تقدر بـ2 ملغ لكل ربع كوب.
- بذور الشيا
يوفر ربع كوب من بذور الشيا، ما يصل إلى 2 ملغ من الحديد.
- الدواجن
تقدم الدواجن، نسبة عالية من الحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة.
- القطيفة
تشتهر القطيفة بأنها غنية بالحديد والمعادن، وتحتوي أيضًا على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.
- المشمش
يعد المشمش غذاء مثاليا للنباتيين، لتلبية احتياجاتهم من الحديد في الصيف. -(العربية نت)اضافة اعلان
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