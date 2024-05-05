الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي والوحدات ينشدان الفوز في مواجهة سحاب ومغير السرحان

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من لقاء الفيصلي وسحاب في دوري المحترفين أوائل الموسم الحالي -(من المصدر)
عمان - تعود اليوم عجلة منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم للدوران، بإقامة مواجهتين مؤجلتين من دور 16 للمسابقة، حيث يلتقي الفيصلي مع ضيفه فريق سحاب عند الساعة السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يستقبل مغير السرحان "فريق الوحدات عند الساعة الثامنة و45 دقيقة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وستحدد نتائج المباراتين هوية الفريقين المتأهلين لدور الثماني، وسيتم بعد خوض المباراتين تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي.اضافة اعلان
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
الفيصلي × سحاب 
يتطلع فريق الفيصلي في بطولة الكأس إلى مواصلة الأرقام القياسية المسجلة باسمه مع بداية مرحلة الإياب من دوري المحترفين، من خلال المحافظة على الإيقاع الفني المميز، من دون إغفال أن مباريات الكؤوس تختلف عن مواجهات الدوري، وفي مناسبة متنوعة خرجت فرق المقدمة من البطولة، وعليه فإن الجهاز الفني بقيادة أحمد هايل يحترم قدرات فريق سحاب، خصوصا أن التعادل الذي حصل بينهما في مباريات مرحلة الذهاب من الدوري ربما يلعب دورا في عدم قدرة " الأزرق"، على المحافظة على لقب البطولة. 
وتتنوع الخيارات الفنية عند الفيصلي في الجانبين الهجومي والدفاعي ويلعب الفريق بروح قتالية عالية وسط استقرار في التشكيلة وتواجد البديل الجاهز في المراكز كافة، وسيعمل "الأزرق"، على الانطلاق المبكر صوب مرمى حارس سحاب وليد عصام، لتسجيل هدفا يريح الأعصاب ويجبر لاعبي سحاب على التقدم وترك المساحات التي يستغلها عارف الحاج وسند جعارة، وإحسان حداد وسالم العجالين في الاختراقات، وإرسال الكرات صوب المهاجم "المتربص" رونالد وانجا، الذي يعرف ترجمتها لأهداف، ويلعب الثاني خالد زكريا والمحترف العماني حاتم الروشدي دورا مهما في تزويد المهاجمين بالكرات الأنيقة من عمق الملعب، فيما  سيتولى مهند خير الله تأمين الجانب الدفاعي بمشاركة مع الثنائي حسام أبو الذهب وبراء مرعي.   
وعلى الطرف الآخر، يعيش سحاب ظروفا صعبة في الآونة الماضية، لكنه يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وروح عالية بعد الانتصار المهم على فريق مغير السرحان في الأسبوع الماضي، من دوري المحترفين.  
ويدرك مديره الفني محمد المحارمة القدرات العالية لفريق الفيصلي وخصوصا في الجانب الهجومي، وسيعمل على مراقبة مفاتيح اللعب عند الفيصلي وإغلاق منطقته الدفاعية بشكل محكم، وعدم منح لاعبي الفيصلي حرية الحركة، والاعتماد على الهجمات المرتدة خصوصا أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعة والإمكانيات الفنية العالية، من أمثال: أحمد أبو كبير، أحمد العيساوي، محمد الرازم، أحمد طنوس، وتقع على ثنائي الدفاع حسام أبو سعدة ورواد أبو خيزران، عملية ضبط تحركات مهاجمي الفيصلي بالتعاون مع ورد البري ويزيد محفوظ، على أن يستغل المهاجم الوحيد حمزة الصيفي هفوات دفاع الفيصلي في ظل التقدم الدائم للأمام وترك فراغات.  
الوحدات × مغير السرحان  
يسير الوحدات مع المدير الفني رأفت علي، في خطوات ثابتة من الناحيتين الفنية والبدنية، وبدأت لمسات رأفت تظهر بعد الاستقرار على تشكيلة شبه ثابتة، وظهر الفريق خلال آخر مباراتين بالدوري أمام شباب الأردن والسلط بصورة فنية، أفرحت جماهيره التي تعرف أن الآمال تنصب فقط على الفوز بلقب بطولة الكأس للمرة الثانية، على التوالي بعد فقد المنافسة على لقب الدوري.  
الوحدات الذي تمكن من تسجيل 6 أهداف في مباراتين، سيرمى بأوراقه القوية مبكرا ويزحف نحو مرمى حارس مغير السرحان محمد الحايك من خلال اللعب الجماعي، والثنائيات الجميلة بين اللاعبين، وتبرز قوة الوحدات في الأطراف بوجود خالد كردغلي ومهند أبو طه في جهة وفراس شلباية، ومحمد أبو زريق "شرارة" في الجهة المقابلة، ويعمل المحترفون، كريست، صالح راتب، أحمد سريوه و"يوسف أبو الجزر"، على رسم الهجمات من منطقة العمق وتزويد المهاجم سيدريك هنري بالكرات من محاور مختلفة، فيما يتولى الثنائي دانيال عفانة والمغربي الركبي ضبط إيقاع دفاعات "الأخضر"، وعدم السماح للاعبي المغير بتهديد مرمى عبدالله الفاخوري. 
من جانبه، سيسعى فريق مغير السرحان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والإمكانيات الجيدة للاعبيه الذين يلعبون كرة جماعية ممتعة، لإيقاف مد الهجمات الوحداتية وتهديد مرمى عبد الله الفاخوري، بحثا عن تسجيل هدف يساعد في تطبيق أفكار مديره الفني خالد الدبوبي العائد لقيادة الفريق بعد غيابه عن آخر مباراة أمام فريق بسبب وفاة والده، وعملت إدارة النادي، على إخراج اللاعبين من آثار الخسارة أمام سحاب. 
وسيعمل مغير السرحان، على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم المبالغة في الهجوم، ومحاولات ضرب دفاعات الوحدات من خلال الهجوم السريع خصوصا من الأطراف، وتبدو التشكيلة الأقرب إلى مباراة اليوم تتكون من: محمد الحايك، سبع الحموي، مجاهد الزواهرة، معتز عبيدات، محمد أبو الذهب، محمد الجوهري، حمزة الشمالي، زيد أبو الريش، قصي طنوس، أحمد أبو انجيلة، ومحمد العملة.
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