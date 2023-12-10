الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا تعرض لهجمات في غزة والضفة

الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تعرض أكثر من 449 مركز رعاية صحية في غزة والضفة الغربية لهجمات.

وقال غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، علما أن 14 مستشفى من أصل 36 فقط تعمل جزئيا.اضافة اعلان

وشدد على أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الوحيد لحماية صحة سكان غزة. (الجزيرة نت)
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