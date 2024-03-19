المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال أعدم أطفالا بمجزرة بمستشفى الشفاء

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دامية وأعدمت 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.

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وأفاد بأنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين.



وشدد على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.



وقال إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.



وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الأممية والدولية كافة وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.