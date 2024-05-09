الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مستوطنين متطرفين دخلوا عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت إجراءاتها العسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين.


يُذكر أن مجموعات يهودية متطرفة من المستوطنين دعت إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى في الرابع عشر من الشهر الجاري، ورفع أعلام الاحتلال داخله.

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