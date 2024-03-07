أجواء باردة وزخات أمطار في مناطق واسعة

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر بإذن الله على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.



وتنخفض السبت، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 12 درجة مئوية.- (بترا)