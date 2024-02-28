الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: الأردن سيبقى سنداً وعوناً لفلسطين ولن تثنينا أصوات العبث والتشكيك

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اننا نستمد من جلالة الملك عبد الله الثاني العزم ونمضي أكثر قوة في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز الوطني.
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وأضاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء: تشرفنا قبل يومين  في المكتب الدائم بلقاء جلالته، حيث جدد التأكيد على أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس، ومن خلالها تكون المملكة أقوى بمساندة الأشقاء في فلسطين، مؤكداً كذلك ثبات الموقف والجهود، لكسر الحصار على غزة ومواصلة عمليات الإنزال الجوي، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة

وأضاف الصفدي: وقد صدق الأردن الوعد كعادته، فكان في خندق أمته ومع أبناء فلسطين، فشارك جلالة الملك المفدى بعمليات الإنزال الجوي التي نفذها صقور سلاح الجو في القوات المسلحة الجيش العربي، لتكون أكبر عمليات إنزال وإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، ليجسد الأردن بذلك أنبل صور التضامن مع الأشقاء في القطاع، لا ينتظر إشادة ولا يلتفت لتشكيك، فهذا واجب الضمير تجاه أشقاء نشترك معهم في الدم والقضية والمصير.

وتابع الصفدي بالقول: سيبقى الأردن سنداً وعوناً لفلسطين، ولن تثنيه عن مواصلة دوره كل أصوات العبث التي دأبت على التشكيك، وعلينا المضي كما نحن على الدوام بجبهة داخلية متماسكة، وكلنا فخر واعتزاز بالجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك المعظم لوقف العدوان الغاشم على غزة، فهو يواصل الليل بالنهار، ومن جولة إلى جولة، مع مراكز القرار والتأثير الدولي دفاعاً عن الحق الفلسطيني، ومن أجل ضمان وصول المساعدات إلى القطاع، والدفع باتجاه حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.

وختم كلمته قائلاً: نعم هذا هو أسد بني هاشم، رفيع المقام، عزيز الشأن، قوي الإرادة حامل الوصاية وهذا هو الأردن وشعبه العظيم في خندق الدفاع عن فلسطين، عاش الملك ..عنوان أمل ومجد وصمود، عاش الوطن حراً عزيزاً منيعاً، وليحفظ المولى أسود الحق فرسان المجد في الجيش والمخابرات والأمن العام.
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