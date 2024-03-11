الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأوقاف: تكليف 2631 قارئا وشيخا في المساجد الخالية من الموظفين

مسجد الشهيد المؤسس الملك عبد الله الأول في عمان - (أرشيفية)
مسجد الشهيد المؤسس الملك عبد الله الأول في عمان - (أرشيفية)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن تنظيم عدد من البرامج والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.اضافة اعلان

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة تتناسب وروحانيات الشهر الفضيل، تشتمل على عقد المجالس العلمية الهاشمية في العاصمة، ومجالس مماثلة في المحافظات، وبث مباشر لفترة الغروب والسحور والدروس الدينية عبر التلفزيونات والإذاعات الأردنية، وتأمين المساجد بالقراء والشيوخ لأداء صلاة التراويح التي ستكون 20 ركعة، وتفعيل برامج الوعظ والإرشاد، كما تشمل الخطة إقامة 4 ملتقيات خيرية في الرصيفة، وفقوع، وعيرا ويرقا، والزرقاء.

وأشار إلى برامج صندوق الزكاة التابع للوزارة المتمثلة بسداد ذمم مالية مترتبة عن 100 غارمة، وتسليم 9 مساكن لأسر فقيرة في منطقة الشونة الشمالية، مع ترميم وصيانة 15 مسكنا في مناطق مختلفة، إلى جانب توزيع 10 آلاف قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، و15 ألف طرد تمويني مع 50 ألف طرد غذائي من قبل لجان الزكاة للأسر المحتاجة، إضافة إلى عيدية نقدية بقيمة 30 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام، ممن يتقاضون مساعدة شهرية من الصندوق.

وأوضح الخلايلة، أن المجالس العلمية الهاشمية تعقد ، في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة للمركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين -طيب الله ثراه- بمشاركة نخبة من العلماء من داخل وخارج المملكة، وستتناول هذا العام مواضيع: " كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله" في المجلس العلمي الأول، وكتاب "جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله" فيما سيكون المجلس العلمي الثالث عن "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض" والمجلس العلمي الرابع عن " كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله " إلى جانب عقد مجالس مماثلة وموازية في جميع محافظات المملكة.

وأكد إقامة حفل إفطار للأيتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي، الذي يصادف في 15 رمضان وتوزيع الهدايا النقدية والعينية عليهم في جميع محافظات المملكة.

ولفت إلى أن التلفزيون الأردني وإذاعة القرآن الكريم وقناة ادع، سيقومون يوميا ببث التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وهي 7 فروع، فيما سيتم بث التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في العشر الأواخر من الشهر المبارك والتي يشارك فيها متسابقون من 50 دولة شقيقة وصديقة، وسيجري توزيع جوائز المسابقة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وأضاف، أن الوزارة كلفت 2631 قارئا وشيخا في المساجد الخالية من الموظفين للإمامة في صلاة التراويح، وتأمين المساجد الرئيسية بالمدرسين في المملكة من أصحاب الاختصاص الشرعي، منوهاً لإقامة مجالس الفتيا بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام بواقع 3 مجالس أسبوعيًا في كل مديرية، و124 كرسيًا علمياً للإمام الشافعي في مساجد المملكة لتدريس فقه الصيام.

وقال الخلايلة، إن برنامج فترة الغروب ودروس الظهر والعصر وفترة السحور، إضافة إلى تلاوات للقرآن الكريم والموشحات الإسلامية من مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس بمنطقة العبدلي سيتم بثها عبر شاشة التلفزيون الأردني وأثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية وقناة ادعُ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث فترة الغروب من مسجد الجامعة الأردنية على شاشة قناة المملكة.

وأوضح أن صندوق الزكاة، سيقوم خلال الشهر الفضيل بتسليم مشروع مساكن الأسر العفيفة المقام على أراضي قرية معاذ في الشونة الشمالية والبالغ 9 وحدات سكنية بقيمة 339 ألف دينار.

وأعلن الخلايلة، عن البدء في الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع الثاني لبناء إسكان الأسر العفيفة بمنطقة المكيفتة في محافظة المفرق بواقع 10 وحدات سكنيّة، كما سيتم توزيع 15 مشروعًا تأهيلياً في مناطق مختلفة في المملكة بقيمة 45 ألف دينار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عربة تسوق - (تعبيرية)

تخفيضات على أكثر من 200 سلعة في الاستهلاكية المدنية

06 آذار 2024
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)

عبر بازار خيري.. "المحامين" تسعى لدعم أهل غزة بـ100 ألف وجبة في رمضان

04 آذار 2024
عوامة في أحد محال الحلويات بالأردن- (أرشيفية للغد)

خطة رقابية شاملة لضمان غذاء آمن وسليم للأردنيين في رمضان

03 آذار 2024
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

التربية تعلن مواعيد دوام المديريات والمدارس خلال رمضان (تفاصيل)

03 آذار 2024
اقرأ أيضا
مركز حماية وحرية الصحفيين

"حماية الصحفيين" ينهي برنامجاً تدريبياً إقليمياً للصحفيين في دول الخليج

منذ 48 دقيقة
الضمان تؤكد وضع خبراتها في خدمة الأشقاء الفلسطينيين

الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مطلع أيار المقبل

منذ1 ساعة
شعار صندوق الائتمان العسكري

1000 جائزة من صندوق الائتمان العسكري خلال رمضان

منذ2 ساعة
عمّان - (أرشيفية)

أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وارتفاع ملموس غدا

منذ4 ساعة
وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة - (أرشيفية)

محافظة يدعو لتفعيل نظام الأنشطة الحزبية والطلابية في الجامعات

منذ20 ساعة
الشواربة يفتتح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي

افتتاح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ15 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 