الأوقاف: تكليف 2631 قارئا وشيخا في المساجد الخالية من الموظفين

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة تتناسب وروحانيات الشهر الفضيل، تشتمل على عقد المجالس العلمية الهاشمية في العاصمة، ومجالس مماثلة في المحافظات، وبث مباشر لفترة الغروب والسحور والدروس الدينية عبر التلفزيونات والإذاعات الأردنية، وتأمين المساجد بالقراء والشيوخ لأداء صلاة التراويح التي ستكون 20 ركعة، وتفعيل برامج الوعظ والإرشاد، كما تشمل الخطة إقامة 4 ملتقيات خيرية في الرصيفة، وفقوع، وعيرا ويرقا، والزرقاء.وأشار إلى برامج صندوق الزكاة التابع للوزارة المتمثلة بسداد ذمم مالية مترتبة عن 100 غارمة، وتسليم 9 مساكن لأسر فقيرة في منطقة الشونة الشمالية، مع ترميم وصيانة 15 مسكنا في مناطق مختلفة، إلى جانب توزيع 10 آلاف قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، و15 ألف طرد تمويني مع 50 ألف طرد غذائي من قبل لجان الزكاة للأسر المحتاجة، إضافة إلى عيدية نقدية بقيمة 30 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام، ممن يتقاضون مساعدة شهرية من الصندوق.وأوضح الخلايلة، أن المجالس العلمية الهاشمية تعقد ، في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة للمركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين -طيب الله ثراه- بمشاركة نخبة من العلماء من داخل وخارج المملكة، وستتناول هذا العام مواضيع: " كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله" في المجلس العلمي الأول، وكتاب "جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله" فيما سيكون المجلس العلمي الثالث عن "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض" والمجلس العلمي الرابع عن " كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله " إلى جانب عقد مجالس مماثلة وموازية في جميع محافظات المملكة.وأكد إقامة حفل إفطار للأيتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي، الذي يصادف في 15 رمضان وتوزيع الهدايا النقدية والعينية عليهم في جميع محافظات المملكة.ولفت إلى أن التلفزيون الأردني وإذاعة القرآن الكريم وقناة ادع، سيقومون يوميا ببث التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وهي 7 فروع، فيما سيتم بث التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في العشر الأواخر من الشهر المبارك والتي يشارك فيها متسابقون من 50 دولة شقيقة وصديقة، وسيجري توزيع جوائز المسابقة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.وأضاف، أن الوزارة كلفت 2631 قارئا وشيخا في المساجد الخالية من الموظفين للإمامة في صلاة التراويح، وتأمين المساجد الرئيسية بالمدرسين في المملكة من أصحاب الاختصاص الشرعي، منوهاً لإقامة مجالس الفتيا بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام بواقع 3 مجالس أسبوعيًا في كل مديرية، و124 كرسيًا علمياً للإمام الشافعي في مساجد المملكة لتدريس فقه الصيام.وقال الخلايلة، إن برنامج فترة الغروب ودروس الظهر والعصر وفترة السحور، إضافة إلى تلاوات للقرآن الكريم والموشحات الإسلامية من مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس بمنطقة العبدلي سيتم بثها عبر شاشة التلفزيون الأردني وأثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية وقناة ادعُ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث فترة الغروب من مسجد الجامعة الأردنية على شاشة قناة المملكة.وأوضح أن صندوق الزكاة، سيقوم خلال الشهر الفضيل بتسليم مشروع مساكن الأسر العفيفة المقام على أراضي قرية معاذ في الشونة الشمالية والبالغ 9 وحدات سكنية بقيمة 339 ألف دينار.وأعلن الخلايلة، عن البدء في الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع الثاني لبناء إسكان الأسر العفيفة بمنطقة المكيفتة في محافظة المفرق بواقع 10 وحدات سكنيّة، كما سيتم توزيع 15 مشروعًا تأهيلياً في مناطق مختلفة في المملكة بقيمة 45 ألف دينار.