الأوقاف: نرفض اعتداءات الاحتلال المتطرفة على المسجد الأقصى

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أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رفضها التام لاعتداءات سلطات الاحتلال المتطرفة التي تستبيح حرمة المسجد الأقصى المبارك.وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ان "تمكين المتطرفين اليهود من تدنيس أولى القبلتين بأشكال مختلفة من مزاعم وتحريض وطقوس تلمودية مسيئة تهدف إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ أكثر من 1400 عام".وأضاف، ان الوزارة "تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والمصلين فيه والقائمين على إدارته"، مستنكرا منع المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم، ومحاولة المس بهوية المسجد الاقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني، وهو تحت الوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.وحيّا الوزير الخلايلة "صمود أوقاف القدس والمقدسيين وكل المتعبدين في الأقصى المبارك"، داعيا كل من يستطيع الوصول الى القدس الشريف الى شد الرحال والصلاة في الأقصى، لشد أزر إخواننا المقدسيين.ونصح المصلين بالمسجد وكل المسلمين بالاعتصام بحبل الله والاستبشار بنصره، مؤكدا أن الأردن ماضٍ ومستمر بالعمل المخلص لله سبحانه وتعالى لتحقيق أدوات حماية المسجد الأقصى وعودته عزيزاً محرراً من كل دنس وتشويه.--(بترا)