الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

خضار وفواكه - (تعبيرية)
خضار وفواكه - (تعبيرية)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3299طنا، منها 2415طن خضار، و652طن فواكه، و231طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-35 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 30-50، والبندورة بين 8-15، والجزر بين 25-35، والخيار بين 25-40، والزهرة بين 20-35، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50-75قرشا.-(بترا)

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