الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحفيين الأردنيين: العين على الأردن ومواقفه المشرفة في تعرية الاحتلال

نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين وقوفها المطلق خلف الجهود الكبيرة والمواقف المتقدمة التي يقودها الأردن وعلى رأسها جلالة الملك عبد لله الثاني عبر كل المستويات الإقليمية والدولية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة.اضافة اعلان

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، إن موقف الدولة الأردنية، رسمياً وشعبياَ، موقف متقدم على مواقف جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، وبات الأردن رأس رمح في مواجهة الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية وكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأضافت أن الأردنيين جميعاً يصطفون خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخلف إجراءات الدولة الأردنية لنصرة فلسطين ووقف العدوان الغاشم الهمجي على قطاع غزة، ومنع التهجير الذي قال جلالته إنه خط أحمر لا يمكن قبوله أو السماح به.

وأكد البيان أن الملك لطالما حذر في كل المحافل الدولية ومن على كل المنابر من تداعيات عدم إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار الظلم وغياب العدل وعدم إنهاء الاحتلال.

ودعت نقابة الصحفيين في بيانها الدول العربية والإسلامية إلى إسناد الموقف الأردني والجهد الذي يقوم به جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور أهلنا في فلسطين منذ عشرات السنين.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها للوقوف يداً واحدة في مجابهة العدو الحقيقي وأن لا تنحرف البوصلة عن مسارها، خصوصا وأن العين على الأردن ومواقفه المشرفة في تعرية الاحتلال وتسليط الضوء على جرائمه ومجازره البشعة بحق الأهل العزل في قطاع غزة بجميع المحافل سبيلاً لدعم الحق والصمود الفلسطيني على ترابهم الوطني.
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