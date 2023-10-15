الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعما لأهالي غزة

شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
أقر المكتب الدائم في مجلس النواب في أولى اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً للأهل في قطاع غزة وصمودهم بوجه آلة الحرب والعدوان التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين العزل.اضافة اعلان

وأكد المكتب الدائم، في الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات وميادة شريم، أن خطوته تأتي من هدي التوجيهات الملكية السامية التي وجه خلالها قبل أيام لتقديم مساعدات لوكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.

وأهاب المكتب بالأردنيين بالتبرع لأهلنا في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية وعبر المؤسسات والمراكز الطبية المعنية، معبرين عن عظيم فخرهم واعتزازهم بصمود وجهود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والذي ما انفك عن تقديم خدماته رغم القصف والدمار.
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