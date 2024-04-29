الصفدي ونظيره البريطاني يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

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وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بأسرع وقت ممكن.كما أكد الوزيران ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وعلى دعمهم لحل الدولتين.وتابع الوزيران المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في سياق التنسيق من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في المنطقة.وأكد الوزيران استمرار التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وبحث الوزيران الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الخطير الذي تشهده، وشدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة وقف عنف المستوطنين وإرهابهم.وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في المجالات كافة.