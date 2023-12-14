العقبة تسجل نصف معدلها الموسمي من الأمطار

أدت الأمطار الهاطلة في مختلف مناطق المملكة منذ ساعات مساء الأحد وحتى مساء الأربعاء إلى رفع الموسم الحالي 2023/ 2024 بنسب تراوحت بين (03%-48%) من المعدل الموسمي المطري العام، وفق ما صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.



وقال آل خطاب: كانت المناطق الجنوبية والشرقية الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، إذ بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية وذلك في محطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ (23.7) ملم، محققةً ما نسبته 12% من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع مطري بلغ (21.6) ملم، محققةً ما نسبته 7% من معدلها الموسمي العام.



وأضاف: سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/ العقبة مجموعا مطريا بلغ (11.1) ملم، محققة ما نسبته 48% من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية، فسجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ (18.8) ملم، محققةً ما نسبته 26% من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الأزرق بمجموع مطري بلغ (17.9) ملم، محققةً ما نسبته 30% من معدلها الموسمي العام.



وتابع آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبمجموع مطري بلغ (20.9) ملم، محققةً ما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام، يليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ (19.1) ملم، محققةً ما نسبته 1% من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى سجلت محطة رصد دير علا مجموع مطري خلال الفترة بلغ (21.5) ملم، محققةً ما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام.



وأردف أن المناطق الشمالية شهدت خلال هذه الفترة تساقطا للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ (18.8) ملم، محققةً ما نسبته 3% من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع مطري بلغ 13.0 ملم، محققة ما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام.



وفيما يلي الرسومات البيانية التي تبين وضع الموسم المطري في مناطق المملكة حتى صباح اليوم الخميس وما تحقق من الموسم المطري من المعدل العام في مناطق المملكة حتى صباح اليوم:



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