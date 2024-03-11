الملك يحذر من أي انفجار للأوضاع في القدس

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وحمل جلالته، المطران غالاغير تحياته إلى قداسة البابا فرنسيس، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والفاتيكان.وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالة الملك أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة.ونبّه جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محذرا من أي انفجار للأوضاع هناك، والذي سيكون له انعكاسات خطيرة.ودعا جلالة الملك إلى توحيد مواقف الكنائس المسيحية في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.من جهته، ثمن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول دور الأردن في حماية ورعاية المقدسات في القدس، ضمن إطار الوصاية الهاشمية عليها.وأعرب عن رغبة الفاتيكان في المساهمة في جهود دعم الاستجابة الإنسانية في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان.