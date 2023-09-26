الثلاثاء 26 أيلول 2023
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المومني: يحق للمواطن إعادة استخدام المعلومة التي حصل عليها وفقا لشروط معينة

مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. نهلا المومني
مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. نهلا المومني
أكدت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني أن حق الحصول على المعلومات هو المحك الرئيسي لحقوق الإنسان الأخرى، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.اضافة اعلان

وأشارت المومني إلى دور الحق الكبير الذي يلعبه في تمكين الفرد من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية؛ بما في ذلك المشاركة في إدارة الشأن العام وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت في فعالية "اعرف حقك في الحصول على المعلومة" التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى أهمية حق الحصول على المعلومات ودوره في تمكين الفرد من بناء الآراء الصحيحة وتشكيل المواقف بناء على المعلومات الدقيقة وممارسة الحريات المختلفة".

وقدمت المومني لمحة تاريخية حول أساس ظهور الحق من الجانب الفكري والفلسفي ودور حق الحصول على المعلومة في الحقوق الأخرى، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الحق وتقاطعاته مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني من حيث مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، والإفصاح الاستباقي والتكاليف والتعارض التشريعي.

وأكدت حق المواطن في إعادة استخدام المعلومة التي يحصل عليها ووفقا لشروط يلتزم بها طالب المعلومة؛ منها الإشارة إلى تاريخ الحصول على المعلومة وعدم تحريفها أو تعديلها والالتزام بالإشارة إلى مصدر المعلومة، مبينة أن ذلك يساهم في ممارسة الفرد لحقه وحفظ حقوق المؤسسات في نشر المعلومة الدقيقة وحق المتلقي في الوصول إلى المعلومات غير المضللة.

وتحدثت المومني عن نقاط الالتقاء بين قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وقانون الجرائم الإلكترونية 2023 وقانون حماية البيانات الشخصية المقر مؤخرا.

وتبادلت المومني النقاش مع الحضور حول قضايا تتعلق بالحق وردت على استفساراتهم حول تطبيق القانون من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والالتزامات التي تحكم طالب المعلومة والمؤسسات وغيرها من القضايا.

وثمنت جهود الوزارة في تنظيم فعاليات للاحتفال بحق الحصول على المعلومة، معتبرة إياها ممارسة فضلى يجب تعميمها على المؤسسات كافة.

وتعقد وزارة الطاقة والثروة المعدنية محاضرة "اعرف حقك في الحصول على المعلومة" ضمن فعاليات تنفذها خلال أسبوع كامل احتفالا منها باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي يصادف يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر وتقوم خلاله لجنة طلبات المعلومات في الوزارة بتوزيع بروشورات التوعية بالحق على الموظفين والمتعاملين وعقد لقاءات توعوية مع الموظفين وإرسال الرسائل التوعوية عبر البريد الإلكتروني وتطبيق سند وتنفيذ مبادرة توزيع الكتب المتخصصة في الثروات المعدنية إلى (11) جامعة رسمية.

وحضر الفعالية موظفو الوزارة وعدد من موظفي شركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الثقافة.
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