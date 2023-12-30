اليوم الثاني لـ"تكميلية التوجيهي".. أسئلة مناسبة وضمن المنهاج

آلاء مظهر

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في ثاني أيام الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الذي عقد أمس، لم تسجل أي اعتراضات أو شكاوى على أسئلة المباحث التي تقدم لها الطلبة.وتقدم أمس نحو 29879 مشتركا ومشتركة لتأدية الامتحان في عدة مباحث مقررة، حيث امتحن طلبة الفروع الأكاديمية وطلبة الفرعين الصناعي والفندقي بالورقة الأولى لمبحث الرياضيات، في حين امتحن طلبة الزراعي في مبحث إنتاج نباتي الورقة الأولى، وطلبة الاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم المهنية الخاصة الورقة الاولى.مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أكد في تصريح لـ"الغد" أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى حول طبيعة الاسئلة، مشيرا إلى أن الامتحان راعى مستويات وقدرات الطلبة المختلفة.وبين أن الامتحان سار وسط أجواء إيجابية ومريحة وذلك ضمن الخطة المرسومة له.ورغم تعدد المباحث والفروع، فقد أبدى معظم الطلبة ارتياحهم لسير الامتحان، لافتين إلى أن قاعات الامتحان شهدت أجواء مريحة وهادئة، وسط انضباط ملحوظ من قبل الطلبة والمراقبين.وقال الطلبة، حلا زايد، بيسان الابيض، عمر بركات، محمد الغرايبة (فرع العلمي)، إن الامتحان كان مريحا ومناسبا لقدرات الطلبة المختلفة، مشيرين إلى أنه تدرج بين السهولة إلى المتوسطة ولكن بالمجمل العام لا يمكن وصفه بالصعوبة، لافتين إلى أن المدة الزمنية ملائمة لطبيعة الأسئلة.وأشاروا إلى أنها ضمن المتوسط، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها، والمدة الزمنية كافية وملائمة لطبيعة الأسئلة، مؤكدين أنه من الطبيعي وجود أسئلة بحاجة لتفكير حتى يميز الطالب المتفوق.وقال معلما الرياضيات مصطفى العفوري وعامر الحطبة ، إن اسئلة امتحان الرياضيات للفرع العلمي جاءت مريحة جدا ومائلة للسهولة، مبينا أنها تتطلب حلولا مقتضبة لتحقيق هدف السؤال، ويعد أسهل من الدورة الماضية.وقالا، إن أفكار أسئلة الورقة الأولى لمبحث الرياضيات للفرع العلمي جاءت سهلة ولم تخرج عن أفكار الكتاب، مبينين أنه راعى قدرات الطلبة المتنوعة، فالطالب الباحث عن النجاح أو لرفع معدله، يمكنه تحقيق ذلك،لافتا إلى أن المدة الزمنية للامتحان مناسبة لطبيعة الأسئلة.واعتبر الطلبة علياء زيدان، لبنى زيتوم فرع (الأدبي)، ان أسئلة امتحان الرياضيات كانت سهلة ومناسبة لقدرات الطلبة، والمدة الزمنية كافية، وأن الأسئلة مناسبة ومشابهة في نمطها لأسئلة السنوات السابقة، وأن الطالب المتمكن من دراسته، يستطيع الإجابة عنها.وشاركهما الرأي محمد فهد (شرعي)، وقال إن الأسئلة كانت متوسطة لكنها مريحة، بحيث لم تحمل أفكارا غريبة وخارجة عن الكتاب، لافتا إلى أن الأسئلة مناسبة لقدرات الطلبة والمدة الزمنية ملائمة لطبيعة الأسئلة.