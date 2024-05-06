الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تزايد إقبال المراجعين على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 2

المستشفى الميداني الأردني خان يونس/ 2
المستشفى الميداني الأردني خان يونس/ 2
جاء المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 2 بتوجيهات ملكية سامية وبمتابعة مستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة النافذة الصحية والطبية لأهالي جنوب قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية وتفشي الأوبة الناقلة والمعدية جراء الحرب الإسرائيلية التي يشهدها القطاع.اضافة اعلان

وما زال المستشفى الميداني الأردني يشكل لأهالي القطاع الرئة والحاضنة الطبية لهم؛ لما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية وإنسانية للمرضى والمراجعين والمصابين، بل وبات يشهد تزايداً في إقبال المراجعين عليه.

وتعمل الكوادر الطبية بدورها على مدار الساعة، وتعاملت مع عدد من الحالات المرضية الطارئة وأجرت العمليات الجراحية والنوعية للمرضى والمصابين الذين أشادوا بمهنية وكفاءة العامين في المستشفى.

من جانبهم، عبر الأهالي والمراجعين في جنوب القطاع عن شكرهم وتقديرهم للموقف الأردني الثابت والداعم لهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحرصه المستمر في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مساعدات إغاثية من الأردن لأهالي غزة

الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

05 أيار 2024
قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى غزة

الأردن يسير 51 شاحنة مساعدات إلى غزة

22 نيسان 2024
إنزال جوي أردني على شمال قطاع غزة

الأردن ينفذ 8 إنزالات جديدة على شمال غزة

21 نيسان 2024
شاحنة مساعدة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)

الأردن يسير 100 شاحنة مساعدات جديدة لغزة في ثاني أيام العيد

11 نيسان 2024
اقرأ أيضا
الخصاونة يتفقد سير العمل في مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

الخصاونة يتفقد سير العمل في مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

منذ6 ساعة
الأردن.. حوادث السير تسلب 300 طفل حياتهم في عامين

السير: سلسلة حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

منذ9 ساعة
أمطار - (تعبيرية)

أمطار في شمال ووسط المملكة وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات

منذ9 ساعة
وزارة التنمية الاجتماعية

الحكومة تسعى للتوسع في استحداث الأندية النهارية لكبار السن

منذ24 ساعة
أمطار في الأردن - (أرشيفية للغد)

أمطار الاثنين.. هل ينتهي الموسم المطري غدا أم ننتظر المزيد من المفاجآت؟

05 أيار 2024
شخص يشعر بالحر -(تعبيرية)

الأرصاد: نيسان الماضي سجل أعلى درجة حرارة خلال 100 عام

05 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الضلالات والأكاذيب في زمن الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

في اليوم العالمي للصحافة.. حاكموا إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام

جهاد المنسي |اليوم

حرية على مقاس السلطة

نضال منصور |اليوم

العنصر الأهم في المعادلة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وحماس.. القصة الكاملة

سميح المعايطة |اليوم

نكتة يوم الصحافة العالمي في الأردن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات | منذ20 ساعة
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات | منذ20 ساعة
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 