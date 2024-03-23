السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس بارد نسبيا اليوم وعدم استقرار جوي غدا

عمان
مشهد من عمان

يطرأ اليوم السبت، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتكون الأجواء الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبيلة والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً في المناطق الصحراوية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5 وفي مرتفعات الشراة 13 - 4, وفي مناطق البادية 20 - 9، وفي مناطق السهول 16 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.-(بترا)

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