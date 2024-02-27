لجنة اختيار "الترشح والانتخاب" في حزب تقدم تؤدي القسم للبدء بأعمالها

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وكان المكتب السياسي للحزب قرر تشكيل اللجنة برئاسة الوزير الأسبق معالي الدكتور إبراهيم العموش، ومقررها المحامي لؤي العمايرة.وعضوية كلاً من:- عضو الهيئة العليا للحزب الوزير الأسبق الدكتور طاهر الشخشير .- نائب الأمين العام للحزب سعادة رانيه صبيح .- عضو الهيئة العليا والنائب السابق خالد ابو صيام.- مساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ .- المهندس خلف النوايسة.- عضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد.- عضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور.