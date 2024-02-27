الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لجنة اختيار "الترشح والانتخاب" في حزب تقدم تؤدي القسم للبدء بأعمالها

لجنة اختيار "الترشح والانتخاب" في حزب تقدم تؤدي القسم للبدء بأعمالها
لجنة اختيار "الترشح والانتخاب" في حزب تقدم تؤدي القسم للبدء بأعمالها

أدت لجنة "الترشح والانتخاب" في حزب تقدم القسم للبدء بممارسة أعمالها للالتزام بالأمانة والحياد في مهمتها للتأكد من تحقيق من طلبات الراغبين من أعضاء الهيئة العامة بالترشح للإنتخابات النيابية القادمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة "القائمة الحزبية الوطنية" للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب .اضافة اعلان

وكان المكتب السياسي للحزب قرر تشكيل اللجنة برئاسة الوزير الأسبق معالي الدكتور إبراهيم العموش، ومقررها المحامي لؤي العمايرة. 
وعضوية كلاً من:
- عضو الهيئة العليا للحزب الوزير الأسبق الدكتور طاهر الشخشير .
- نائب الأمين العام للحزب سعادة رانيه صبيح .
- عضو الهيئة العليا والنائب السابق خالد ابو صيام.
- مساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ .
-   المهندس خلف النوايسة.
- عضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد.
- عضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور.
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