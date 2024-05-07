هيئة الاتصالات ترفد الخزينة بنحو 2.3 مليار دينار منذ إنشائها

ابراهيم مبيضين

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، إن خدمات الاتصالات اليوم تشهد انتشارا واسعا وخصوصا في الاتصالات المتنقلة التي يبلغ عدد اشتراكاتها 7,7 مليون اشترك بنسبة انتشار تبلغ 67% من السكان.

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وأضاف السرحان خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي، أن ارقام الهيئة تظهر أن عدد اشتراكات خدمات الجيل الخامس بلغ مع نهاية العام الماضي 13 الف اشتراك.



وأشار أن هيئة الاتصالات تعد من أكثر الهيئات المستقلة رفدا للخزينة.

موضحا بأن منذ انشاء الهيئة في العام 1995 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي تم رفد الخزينة بحوالي 2.27 مليار دينار وهي عوائد تراخيص وخدمات تقدمها الهيئة لتنظيم السوق.

لافتا إلى أن هذا الرقم لا يشمل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.



وقال السرحان، نسعى إلى أدخال خدمات الانترنت الفضائي من خلال شركة "ستارلينك" العالمية التي أخذت الترخيص وهي في طور تحضيراتها الفنية لاطلاق الخدمة.



وتوقع دخول خدمات الانترنت الفضائي للمملكة في نهاية العام الحالي.



وحول التشويش التي تعرضت له خدمات "الجي بي أس" قال السرحان، إن الشكاوى بخصوص هذا التشويش قد قلّت كثيرا، ونتابع مع الدول مصدر التشويش والاتحاد الدولي للاتصالات لحل المشكلة بالكامل.