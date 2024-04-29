الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة

رئيس الوزراء، بشر الخصاونة خلال جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي
رئيس الوزراء، بشر الخصاونة خلال جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الاثنين، إنّ الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيكون كارثيا بكل المعايير إضافة إلى وضع أشبه بالمجاعة.اضافة اعلان

وقدر الخصاونة، خلال جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الدمار الذي حدث في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قرابة 18.7 مليار دولار.

وأكد الخصاونة أن حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة.

وأضاف أن الحرب أدت إلى تدمير كامل للبنية التحتية الصحية والتربوية في غزة على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس.

وأشار إلى وجود قرابة 180 سيدة في قطاع غزة تلد وسط الركام، وحسب المنظمات الإنسانية والأممية أن 1.1 مليون طفل بحاجة لعلاج نفسي ومساعدة نفسية نتيجة الدمار الذي يحدث والصدمات التي يواجهها أطفال غزة.

ولفت الخصاونة إلى أن الموقف العربي تحرك منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورفض استهداف المنيين أينما كانوا، حيث إنّ ما يحدث يقع ضمن مصافي حروب، وضمن جرائم الحرب، وانتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وانتهاك لكل المبادئ الإنسانية الدولية والمعايير الإنسانية الدولية التي تعلمناها.

واعتبر الخصاونة أن المشكلة لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي بل هي نتيجة 70 عامل من الاحتلال الإسرائيلي الذي رفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم المعترف بها دوليا، وتحقيق المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.-(المملكة)
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