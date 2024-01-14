الأحد 14 كانون الثاني 2024
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الميثاق الوطني من معان يوافق على 516 طلب انتساب جديد

شعار حزب الميثاق الوطني
شعار حزب الميثاق الوطني
الميثاق الوطني يفتتح مقره في محافظة معان ويعقد لقاء استقطابيا

أمين عام الميثاق الوطني: لا نعتقد أن الأحداث الجارية ستؤثر على مجريات الانتخابات النيابية القادمةاضافة اعلان

أمين عام الميثاق الوطني: سنستعد للاستحقاق الدستوري وستكون سنة مليئة بالإنجازات


افتتح أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني الفرع 14 لحزب الميثاق الوطني يوم أمس السبت في محافظة معان، وعقد لقاء استقطابيا بدعوة من مساعد الأمين العام لشؤون العمل والعمال خالد الفناطسة، وأكد سياسة الحزب في التوسع بفتح المكاتب في كل المحافظات حتى يتسنى لكافة منتسبيه ممارسة نشاطاتهم من خلال اللجان المختلفة.

ولفت خلال رعايته حفل افتتاح مقر الحزب في محافظة معان بحضور أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الحزب بالمحافظة إلى التركيز على الثوابت الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يقوم بدور الأردن الفاعل بدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة.

وقال الدكتور محمد المومني بخصوص موعد الانتخابات النيابية هذا العام: لا أعتقد أن الأحداث الجارية ستؤثر على مجريات الانتخابات القادمة.

وأشار أمين عام الحزب الدكتور محمد المومني إلى أهمية معان عاصمة الأردن الأولى في إعداد وتنشئة الأجيال الواعية لوطنها والمشاركة في العملية السياسية الحزبية، ويأتي ذلك من خلال انتساب أكثر من 516 منتسبا جديدا للحزب بينهم 150 سيدة من سيدات معان النشميات.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لشؤون العمل والعمال خالد الفناطسة أننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية وعلينا تفعيل العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة، وأن حزب الميثاق الوطني أعد استراتيجية تعتمد نهج التشاور مع كافة قواعده الشعبية مصدر فخره واعتزازه في إعداد الخطط والبرامج التي تخدم المجتمعات المحلية لترك الأثر الإيجابي المنعكس على كافة المواطنين.

ووجهت عضو الميثاق الوطني النائب عائشة الحسنات في كلمتها رسالة إلى سيدات معان وإلى الشابات والشباب بشكل خاص بالانتساب للأحزاب فهذه فرصة حقيقية لأبنائنا الشباب للانخراط بالعمل السياسي والضمانة جلالة الملك؛ لذا علينا أن نعمل بشكل جماعي للارتقاء بوطننا الذي يستحق وينتظر منا الكثير والوطن لا يكون قوياً إلا بشبابه.

هذا وقدم عضو الميثاق الوطني الشاب إبراهيم العواملة كلمة قال فيها إننا في كافة محافظات وبوادي ومخيمات الوطن نسيج واحد وشرف كبير لي الوقوف بينكم في معان العز والفخر أن المستقبل سيبنى بشكل مختلف فالعالم كله يتغير وعالم الغد سيبنى على التكتلات السياسية القائمة على أفكار الشباب المثقف الطموح؛ لذلك المعضلات التي نعاني منها في الأردن لن تحل عقدتها إلا بالتوجيه الجماعي وبصراع الفكرة والبرنامج، والفرصة اليوم متاحة أمامنا جميعا للعمل.

ويذكر أن الميثاق الوطني افتتح 14 فرعا له في المحافظات ومستمر بفتح فروعه لإبقاء تواصله المستمر مع قواعده الشعبية في كافة محافظات المملكة.
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