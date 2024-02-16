الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معان : الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية

فعالية معان
فعالية معان
شارك أبناء مدينة معان  عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، و دعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وقال المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، "نقف اليوم إجلالا وتقديرا لصمود ومقاومة شعب غزة الأبطال، الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم وقضيتهم، يقدمون قوافل الشهداء والجرحى يوميا، من فلذات أكبادهم على حدود غزة مع العدو الإسرائيلي، بينما حكومات العالم في سبات عميق، فيما شعوبها تطالب بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني".
وأكدوا ، أنه وبعد دخول ٥ أشهر على بدء "طوفان الاقصى"، ما زال الغزيون، رغم أعداد الضحايا، يسطرون أسمى آيات البطولة والصمود ، ويعلمون العالم أن الانتصارات تتحقق بالإرادة والعزيمة والإيمان بعدالة قضيتهم. 
وقال المشاركون إنه بات من الواضح أن إجراءات الاحتلال الصهيوني من تدمير وقتل وتهجير لن تؤتي أُكلها، وأن كل المؤامرات التي تحاك من قبل الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الداعمه للكيان المحتل تتحطم على صخرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مؤكدين أن بشائر الانتصار بدأت تلوح رغم كل الصعوبات والخسائر الفادحة، وأن الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية.
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