معان: نجاح المقاومة الفلسطينية في الصمود وضرباتها يصدع كيان الاحتلال

حسين كريشان

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انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، وقفة تضامنية حاشدة في مدينة معان، أمام مسجد معان الكبير ، إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان صهيوني بشع .وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية بمشاركة ابناء المدينة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع.وندد ابناء مدينة معان بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة بسلاح ودعم سياسي وعسكري ومالي ، مشددين على أن الحصار المفروض على غزه ، هو أحد أدوات القتل الأمريكية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع .وأثنى المشاركون كثيرا على أداء وبسالة جميع فصائل المقاومة ، التي تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني ،مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية كبدت جيش الاحتلال خسائر باهظة في الأرواح والمعدات وحطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر ، وهي ماضية في مسار قهره ، مشيرين إن المقاومة لن تخضع لشروط الاحتلال.وحيى المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي مازال يقدم نماذج في التضحية والبطولة والفداء عز نظيرها، رغم مايتعرضون له من قصف وتدمير على يد جيش الكيان المحتل ضد الأطفال والنساء والمدنيين ويمسح كل ما هو موجود على أرض القطاع .وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطرد السفيرة الأمريكية لدى الأردن، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.كما أكدوا، على ضرورة توسيع دائرة مقاطعة السلع والمنتجات الصهيونية والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني أو تنتمي إلى دول داعمة للاحتلال.