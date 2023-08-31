الأحد 03 أيلول 2023
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الأشغال تتعامل عدة حوادث سير في محافظة العقبة

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حوادث سير
تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة العقبة اليوم الخميس مع عدة ملاحظات وردت الى غرفة العمليات حول اغلاقات جزئية للطرق بسبب حوادث سير مؤسفة.اضافة اعلان

حيث تعاملت كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الامن العام مع حادثة شتعال شاحنة على الطريق الصحراوي في لواء القويرة واشتعال شاحنة اخرى على الطريق الخلفي، بالاضافه الى  تدهور شاحنة ادت الى اغلاق الطريق الخلفي والتعامل مع ملاحظات لانسكاب مواد في مواقع متفرقة من الطريق الموازي.

حيث قامت كوادر الوزارة بازالة العوائق والتعامل مع المواد المنسكبة وتعزيز عناصر السلامة العامة وفتح السير امام حركة المركبات بعد اجراء اللازم.

وتثمن الوزارة جهود وتعاون مرتبات مديرية الامن العام المستمر مع كوادرها العاملة في الميدان على مدار الساعة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.
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