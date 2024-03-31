الأحد 31 آذار 2024
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لا تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف الإضرار والتخريب بالممتلكات والمقدّرات

الأمن: توقيف عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة

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الأمن: توقيف عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام.

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وتابع، أنه جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم، مؤكداً أن مديرية الامن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق.


وأضاف أن العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة.


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