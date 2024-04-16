المكرمون: التكريم الملكي حافز للمزيد من الإنجازات

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المفرق- أكد أصحاب إنجازات من المفرق، أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني عليهم خلال زيارته للمحافظة، امس، بميدالية اليوبيل الفضي لبصمتهم الواضحة في خدمة الوطن والمجتمع المحلي، أن التكريم الملكي حافز لتقديم وتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تسهم بالتغيير نحو الأفضل وبما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن في المحافظة.وقال مدير مستشفى سارة التخصصي، المهندس هزاع شديفات، إن التكريم الملكي، دفعة قوية لمزيد من العمل لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرا إلى أن زيارة جلالته للواء القصبة في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي، توترات، يبين مدى اهتمام جلالته بأبناء شعبه والاطلاع على واقعهم.بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة آل البيت الذي جرى تكريمه نيابة عن إذاعة صوت الجامعة، د. ناصر الشبيل، إن تكريم جلالة الملك للإذاعة، حافز كبير نحو مزيد من العمل والإبداع، مشيرا إلى أن إذاعة صوت الجامعة تشكل صوتا للتواصل مع المجتمع المحلي والتشبيك معه، لافتا إلى دور الإذاعة في نقل أخبار الجامعة ومحافظة المفرق عبر العديد من البرامج الهادفة التي يتم بثها على الأثير.وعبرت رئيسة جمعية سيدات السرحان الخيرية، مشاعل السرجان، عن فخرها بالتكريم الملكي، باعتباره الداعم الأكبر للعمل الخيري والتطوعي.وقال المتطوع الشبابي والمعلق الصوتي والإعلامي، سليمان أحمد الخوالدة، إن تكريمي من قبل جلالة الملك بوسام اليوبيل الفضي، يبعث على الشعور الكبير بالسعادة والفخر، لافتا إلى أن هذا التكريم يعكس تقديره للشباب الأردني ويعزز الفخر بالانتماء، ويشكل حافزا كبيرا لبذل قصارى الجهد نحو التقدم والازدهار وخدمة الوطن.-(بترا)