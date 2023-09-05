الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الملك لأوائل الثانوية العامة: اختاروا التخصص المناسب

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الملك والملكة يكرمان أوائل الثانوية العامة
كرم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.
وهنأ جلالتاهما الطلبة على تفوقهم، وتبادلا الحديث معهم حول خططهم لمواصلة تعليمهم والتخصصات الأكاديمية والتقنية التي سيختارونها. اضافة اعلان
وأشاد جلالته بمثابرة الطلبة وتميزهم، لافتا إلى ضرورة اختيار التخصص المناسب الذي يلبي طموحاتهم ويراعي في الوقت ذاته متطلبات سوق العمل.
وعبر الطلبة عن اعتزازهم بلقاء جلالتيهما، مشيرين إلى أن حرصهما على هذا التواصل يمنحهم دفعة معنوية لمواصلة المثابرة في مسيرتهم العلمية والعملية.
وتحدث عدد منهم عن توجههم نحو التخصصات المهنية والصناعية بشكل أكبر، نظرا للركود التي تعاني منه بعض التخصصات الأكاديمية والتطورات المتسارعة في سوق العمل محليا وإقليميا.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
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