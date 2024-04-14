الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يحذر من تبعات التصعيد الإسرائيلي في الإقليم ويؤكد أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

الملك وبايدن يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

جلالة الملك عبدالله وبايدن-( ارشيفية)
جلالة الملك عبدالله وبايدن-( ارشيفية)


تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

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وأكد جلالته ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم، محذرا من أن أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وشدد جلالة الملك على أن وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته.


كما أكد جلالته أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية، مجددا التحذير من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.


وشدد جلالة الملك على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام.


وتم التأكيد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات في المنطقة.--(بترا)

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