"الميثاق الوطني" يعقد إجتماعه ال 54 ويؤكد الفخر بالقوات المسلحة في التصدي لأية محاولات إيرانية أو إسرائيلية لتعريض أمن الوطن للخطر



- الميثاق يشيد بمواصلة الجهود الأردنية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة



- الميثاق الوطني: مجموع ما أرسله الأردن من مساعدات لغزة برا وجوا 13435 طن اكثر من اية دولة بالعالم.



- الميثاق الوطني يجدد دعمه للجهود الدبلوماسية الأردنية لايقاف العدوان على غزة



-الميثاق الوطني يؤكد رفضه قيام وسائل إعلام إيرانية ببث اخبار مفبركة ومعلومات كاذبة تشكك بالموقف الأردني تجاه غزة.



جدد حزب الميثاق الوطني الفخر بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد منذ العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلة خاصة قطاع غزة قبل أكثر من 6شهور ماضية.



وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 54 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن المكتب بحث العديد من الأمور المتعلقة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الدبلوماسية لجلالة الملك من أجل إيقاف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى بحث محاولات التشكيك بالموقف الأردني، وما نشرته بعض وسائل الإعلام الإيرانية من أخبار كاذبة ومفبركة ضد الأردن.



وأضاف الميثاق الوطني أن المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام قام مؤخرا بزيارة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم الإطلاع على جهودها الرامية في إرسال المساعدات برا وجوا لقطاع غزة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، إذ بلغ مجموع المساعدات الإنسانية 13435 طن.

اضافة اعلان



وبحسب الأرقام التي إطلع عليها المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني تم إرسال 52 طائرة مساعدات إلى العريش المصرية، منها 13 طائرة مساعدات من خلال الهيئة، و39 طائرات بالشراكة مع المنظمات الدولية، فيما بلغ إجمالي الإنزالات الجوية 266 إنزالا منها 82 إنزال أردني، و184 إنزالا بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة، كما بلغ مجموع القوافل المرسلة عن الطريق البري جسر الملك الحسين/قطاع غزة 887 شاحنة منها 349 شاحنة بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، و538 شاحنة بالشراكة مع المنظمات الدولية، بينما بلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من المساعدات التي تنفذها الهيئة مع المنظمات الشريكة داخل قطاع غزة ما يزيد عن 455 ألف مستفيد، وخلال شهر رمضان المبارك تم توزيع نحو 250 ألف وجبة إفطار وتوزيع 9200 كيس طحين على أهلنا في قطاع غزة بوزن 230 ألف كيلو طحين، ليبلغ مجموع المساعدات المرسلة من الأردن للقطاع 13435 طن.



وثمن الميثاق الوطني ما تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من جهود متواصلة مع قواتنا المسلحة الأردنية ودول شقيقة وصديقة ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة الذي يمر بمجاعة نتيجة العدوان الغاشم وحصاره الذي يمارسه الإحتلال.



من جانب آخر أكد الميثاق الوطني دعمه المطلق والكامل للجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي عبر سلاح الجو الملكي في الدفاع عن أمن الوطن والمواطن وسيادة المملكة عبر التصدي لأي محاولات من قبل إيران أو إسرائيل لاستخدام المجال الجوي الأردني وتعريض أمن الأردن والأردنيين للخطر، رافضا في الوقت ذاته ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام الإيرانية من بث الأكاذيب والأخبار المفبركة للتشكيك بالموقف الأردني.