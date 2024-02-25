الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النوايسة يشارك في اجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي

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النوايسة يشارك في اجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي


ترأس أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، الوفد الاردني المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد، السبت،  في مدينة إسطنبول؛ وذلك لمناقشة المعلومات المضللة والهجمات على الصحفيين التي نفذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

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وقال النوايسة خلال كلمه له مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين: يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتمنياته للدورة بالنجاح والتوفيق، وأن تكون نتائجها في خدمة قضايا الأمة والعمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

وأشار النوايسة إلى أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي يعد انطلاقة جديدة في العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، وذلك لكثرة التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات الإسلامية، مؤكدا  ضرورة تكاثف الجميع في تنسيق التعامل والمواجهة مع أفكار وأساليب ووسائل التضليل والخداع والتشكيك وحجب الحقيقة وتزوير الواقع.

ولفت إلى أن الأردن أكد مراراً على أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، "وأننا مستمرون في إدانة السياسات الإسرائيلية التي ترتكز على إنكار الحقائق الإنسانية وطمس وقائع الجغرافيا ورفض أسانيد التاريخ وترويج الاكاذيب والتضليل."

كما أشار النوايسة إلى الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، ولي العهد، والحكومة الأردنية في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في أكثر من مناسبة، والتحذير من تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية واستنكار استهداف الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام. 

وقال النوايسة: "الحكومة الأردنية أكدت في أكثر  من مرة أن الإعلاميين والصحفيين في قطاع غزة ومنذ بدء الحرب على القطاع استطاعوا فضح الجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي وأنهم رغم الظروف القاسية والاستهداف وصعوبة الحركة والقصف الجوي والبري إلا أنهم صمدوا ونقلوا جرائم الاحتلال بكل مهنية واقتدار". 

وأضاف: "لن تستطيع أية جهة اعلامية أن تجمل وتحسن صورة الأفعال العدوانية الهمجية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهما بثت من إشاعات مغرضة وصور مفبركة وأخبار مزيفة، ولن يصمد تزييف الحقائق الذي يمارس من قبل المحتل وداعميه أمام الحقيقة الواضحة لكل العالم بأن زوال الاحتلال هو الحل الوحيد القابل للحياة، وأن الحقيقة أو جزء كبير منها ما زالت تحت رماد النيران الاسرائيلية التي ضربت قطاع غزة".

ودعا النوايسة وسائل الإعلام المهنية والموضوعية إلى تبني نداء إنساني واحد بعنوان ساعدوا غزة  وحث العالم على التقدم خطوة باتجاه تأمين الحاجات الإنسانية للأهل في القطاع، مطالبا  بتوثيق نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيراته الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتاريخية، وتوثيق هذه النتائج وبيان تبعاتها وتأثيراتها ونشرها عالميا.

ووجه أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الشكر إلى الجمهورية التركية وجهودها في استضافة هذا الاجتماع، مثنيا على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم الاجتماع وخدمة العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود الإسلامية.

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