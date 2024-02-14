ضبط 507 حالات عمل أطفال منها 11 للإناث في 2023

هبة العيساوي

اضافة اعلان

عمان - ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 منها لإناث، بعد تنفيذ 17256 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد".وبحسب البيانات، خالفت الوزارة 242 صاحب عمل، وحررت 259 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 59 نشاطا توعويا، في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة 106 شكاوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسويتها جميعها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق.وبشأن عدد الكتب الخاصة بشروط تشغيل الأطفال التي صدرت منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 165 كتابا، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 20.ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل.وقالت إن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، تعمل معظمها ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.إلى ذلك، وبحسب بيانات قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في الوزارة، بلغ عدد الحضانات المخالفة لـ (المادة 72/أ) في العام 2023 نحو 329 حضانة، في حين بلغ عدد الحضانات المخالفة لـ (المادة 72 / ب) 1090 حضانة، وبلغ عدد الإنذارات الموجهة لها 62 إنذارا، وعدد المخالفات 7.وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود 500 مخالفة، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.وكان الأردن، صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 سنة بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.