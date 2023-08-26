عطاء المخططات النهائية لمسار جديد للباص السريع مطلع 2024

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قال أمين عمان، يوسف الشواربة، السبت، إن الأمانة ستبدأ بعطاء المخططات النهائية لمسار جديد للباص سريع التردد بطول نحو 42 كليو مترا وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.وأوضح الشواربة خلال فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن أمانة عمان "أنهت البنية التحتية للباص السريع بشكل كامل" بطول 32 كيلو مترا، وبدأت بالتشغيل التجريبي، وفقا لقناة المملكة.ويبلغ معدل مستخدمي باص عمان والباص السريع 72 ألف راكب يوميا، على ما ذكر الشواربة، الذي أشار إلى أن عدد المستخدمين خلال الشهر الماضي بلغ 1.6 مليون راكب.لكن الشواربة أشار إلى "الانتهاء من الدراسات الفنية الأولية بدعم من البنك الدولي" للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد.وخلال الربع الأول من العام المقبل "سنبدأ بعطاء المخططات النهائية لمسار جديد للباص السريع بطول حوالي 42 كيلو مترا" على ما شرح الشواربة الذي قال إن عطاء التصميم للمسار الجديد "يحتاج من سنتين إلى 3 سنوات".