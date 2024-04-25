"عموميات الصحفيين والأطباء والمهندسين" بانتظار ملفات ساخنة في أسبوع

محمد الكيالي

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عمان – فيما تنظم 3 نقابات مهنية في فترة تقلّ عن أسبوع، وهي "الصحفيين" و"الأطباء" و"المهندسين"، اجتماعات هيئاتها العامة السنوية، يتوقع أن تكون تلك الهيئات أمام ملفات ساخنة ومثيرة للجدل، لا سيما وأن بعض تلك الملفات يستوجب الحسم بعد أن طال أمد انتظاره.وتبدأ هذه السلسلة، بنقابة الصحفيين التي تعقد اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، اجتماع الهيئة العامة للنقابة بمن حضر في مقر النقابة، بعد أن تأجل الاجتماع الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب القانوني.وحضر في الاجتماع الأول، 26 زميلا وزميلة من أصل 996، في حين أن النصاب القانوني للاجتماع يبلغ النصف زائد 1.وكشف التقرير السنوي للنقابة، أن إيراداتها عن العام 2023، بلغت أكثر من 385 ألف دينار، في حين بلغت قيمة النفقات نحو 518 ألف دينار، بعجز يصل إلى ما يقارب 132 ألف دينار.وأظهر التقرير، أن قيمة الموجودات المالية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، بلغت 4.130 مليون دينار، وتشمل النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة للنقابة وذمم اشتراكات الأعضاء ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات أوراق مالية.وفيما يخص الصندوق التعاوني والضمان الاجتماعي، بلغت إيراداته خلال العام 2023، نحو 113 ألف دينار، فيما بلغت نفقاته نحو 172 ألف دينار بعجز يقارب 58 ألف دينار.وحول صندوق التأمين الصحي، كشف التقرير السنوي أن إيرادات الصندوق بلغت العام 2023، نحو 593 ألف دينار، وشملت تبرع النقابة بمبلغ 227 ألف دينار، وإيرادات الخصم التعاقدي والجسم الطبي بمبلغ 43 ألف دينار، واتفاقية التسوية مع شركة "غلوب ميد" بمبلغ 40 ألف دينار.وبلغ مجوع نفقات عقد التأمين الصحي عن المشتركين من علاجات وبدل إدارة تأمين وغيرها، مبلغ 593 ألف دينار.وبذلك، تكون الإيرادات متساوية مع النفقات، حيث لم يسجل عجز أو فائض عن العام 2023، بعد تثبيت ما تتحمله النقابة من كلفة التأمين الصحي.إلى ذلك، تعقد نقابة الأطباء اجتماعها السنوي العادي الأول الاثنين المقبل في الساعة الخامسة والنصف مساء في مبنى الملتقى العلمي للنقابة.ويأتي إقرار الدعوة للاجتماع استنادا لأحكام المادة 19/أ من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972 وتعديلاته لعام 2015، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيُعقد الاجتماع الثاني الساعة التاسعة من صباح الجمعة في 10 أيار (مايو) المقبل في مجمع النقابات المهنية.وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والإداري لعام 2023، وإقرار مشروع موازنة النقابة لسنة 2024، وتصديق الحسابات الختامية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لعام 2023.وأضاف الزعبي أنه سيجري إقرار مشروع موازنة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لعام 2024 وانتخاب مدقق حسابات قانوني.وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة إنه بموجب قانون النقابة، يحق للأطباء من أعضاء الهيئة العامة إضافة أي بند على جدول أعمال الاجتماع شريطة أن يكون موقّعا من 15 طبيبا، ويُقدّم قبل أسبوع من موعد الاجتماع.وتوقّع القرالة، أن يتم بحث مواضيع منها التي تهم القطاعين العام والخاص والتي عصفت بالهيئة العامة خلال العام الماضي.وأكد أنه بالنسبة لأطباء القطاع الخاص، فإن الموضوع الأهم المتوّقع أن يتم الحديث عنه من قبل الهيئة العامة هو لائحة الأجور لسنة 2021.وأشار القرالة إلى أن المفاوضات حول لائحة الأجور باتت واضحة، مبينا أن هنالك بوادر جدية بإتمام الاتفاقية بخاصة بعد أشهر عدة من الاجتماعات برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.وقال إن لائحة الأجور لسنة 2021 أصبحت حاجة ملحة، نظرا إلى أن هناك إجراءات جديدة تم ضمّها للائحة لم تكن موجودة في لائحة 2008.كما تعقد نقابة المهندسين أواخر الشهر الحالي، وتحديدا الثلاثاء المقبل، الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة بعد عدم تمكّن تحقيق النصاب في الدعوة الأولى الثلاثاء الماضي.وسيقام الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء في مجمع النقابات المهنية بحيث يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.وستقوم الهيئة العامة للنقابة، ببحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية ومجلس النقابة.كما ستقوم ببحث الشؤون المهنية العلمية والنقابية التي تُحال إليها من المجلس أو التي توصي بها الهيئة المركزية، بالإضافة إلى انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدّمة على قرارات المجلس المتعلقة بصندوق التأمين الاجتماعي.