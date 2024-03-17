لا تغيير على طبيعة امتحان التوجيهي

آلاء مظهر

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عمان- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة، أن طبيعة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في دورتها المقبلة لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة.وقال شحاده في تصريح خاص لـ"الغد"، إن امتحان التوجيهي بدورته المقبلة سيبقى مشابها في نمطه للدورات السابقة، مبينا أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية، في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الاسئلة المقالية والموضوعية معا.وأوضح شحادة، أن الوزارة ماضية بقرارها المتعلق بالسماح للطلبة للمشتركين باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك.وأشار شحادة إلى أن الوزاnة بدأت اعتبارا من العام الماضي، تدريس الكتب الدراسية الجديدة في مبحثي الرياضيات والعلوم (الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية،علوم الأرض) لطلبة الصف الثاني عشر.وأكد أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي، وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة إلى التركيز على المنهاج والابتعاد عن الدوسيات والملخصات.وتابع شحادة أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، لافتا أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان “التوجيهي” لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.ولفت شحادة إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2023 (جيل 2006)،مضيفا إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج امتحان "التوجيهي" وموعد انعقاده بعد انتهاء استقبال طلبات الاشتراك.