الأربعاء 06 أيلول 2023
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لجنة لإتلاف 5500 طن أرز فاسد مليء بالسوس ضبطت في الزرقاء

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أرز فاسد
قرر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات تشكيل لجنة لغايات إتلاف كمية تزيد عن ( 5500 ) طن من مادة الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتها المؤسسة مؤخرا وفقا لأحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015، وذلك اعتماداً على نتائج التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة والتي تؤكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة وذلك عقب انتهاء اجتماع طارئ برئاسته للبت في نتائج التحليل المخبري.اضافة اعلان

وبين مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة  وبالتنسيق مع كوادر قسم الرقابة البيئية - الإدارة الملكية لحماية البيئة، توجهت بناء على ملحوظة وردت إلى الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة بخصوص أرز يحتوي على حشرة السوس إلى مستودعات الأرز المرتبطة بالملاحظة الواردة في محافظة الزرقاء، وحجزت المؤسسة كمية تزيد على ( 5500 ) طن من مادة الأرز مختلفة المنشأ والتعبئة بموجب ضبط حجز وضبط تفتيش أصولي  وأغلقت المستودعات تخفظياً بموجب ضبط إغلاق أصولي.

 وأضاف مهيدات أنه وضمن إطار دور المؤسسة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المملكة للاشتراطات التي تحقق سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله، تم تكليف فريق رقابي من المؤسسة يضم كلا من مدير الغذاء ومدير المناطق ومدير الرقابة الداخلية وفني مختبر بالتوجه إلى المستودعات  لغايات الوقوف على واقع الحال والفحص الحسي الظاهري، وقدم الفريق تقريرا فنيا بين وجود مخالفات جسيمة مثل وجود ديدان وسوس حي وبراز جرذان وبراز طيور كما تم سحب  عدد من العينات من المادة المحجوزة في المستودعات للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.

وأكد مهيدات على أن المؤسسة قامت بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تسريب الأرز للتداول في السوق المحلي والتأكد من أن المستودعات مغلقة بالشمع الأحمر والرصاص .
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