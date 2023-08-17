نجاح 14 طالبا بالتوجيهي في الدور التابعة للتنمية

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حقق 14 طالبًا وطالبة من المنتفعين في الدور الإيوائية التطوعية والرعاية اللاحقة ودور تربية وتأهيل الأحداث، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن رسالة التعليم من الأولويات التي تسعى لتجويدها بالتشاركية مع دور الإيواء التطوعية والشركاء كافة.وأكدت أن ثمرة الجهود التي بذلت هي نجاح 14 طالبًا وطالبة، وتفوق إحدى الطالبات بمعدل 96 بالمئة.وشددت الوزارة على أنها تولي المنتفعين في دور الإيواء المختلفة أهمية كبيرة، خصوصا في مجال التعليم، حيث تلتمس تحقيق المصلحة الفضلى لهم، مشددًة على استمرارها في تجويد خدماتها وتقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل بالمستقبل.وأشارت إلى أن المراكز الإيوائية لديها قاعات مؤهلة للطلاب والطالبات الدارسين وفي مختلف المستويات الدراسية، ولا يقتصر الأمر على الثانوية العامة "التوجيهي" فقط، إذ يتم تهيئة الجو الدراسي لهم لإكمال تعليمهم.ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم إقامة حفل؛ لتكريم الطلبة الناجحين الأسبوع القادم، إضافة لتكريم منتفعة بعمر 16 عامًا من الخدمات التي تقدمها إحدى الدور التابعة لها تكريم لحفظها القرآن الكريم.