الأردن يرحب باستكمال تفريغ حمولة النفط من صافر

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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان "صافر" في البحر الأحمر بأمان.وثمنت الوزارة جهود الأمم المتحدة والدول المانحة في حشد الدعم المالي اللازم لإنجاز هذه العملية، التي جنبت البحر الأحمر كارثة بيئية، والدعم الذي قدمته السلطات اليمنية لتسهيل إنجازها.