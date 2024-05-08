الأربعاء 08 أيار 2024
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3223 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي

إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي
3223 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي

  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3233 طنا، منها 2460 طن خضار، و582 طن فواكه، و180طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 30 و50 قرشا، والبندورة 8 و15قرشا، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 20 و30 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و75 قرشا.

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