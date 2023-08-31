الأحد 03 أيلول 2023
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"الطاقة" وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي

جانب من توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أمس-(من المصدر)
جانب من توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أمس-(من المصدر)

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة: "إن الوزارو تركز جهودها لإعادة الزخم لقطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات التي صنفتها رؤية التحديث الاقتصادي ذا قيمة صناعية عالية". 

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وأضاف الخرابشة خلال توقيعه أمس على مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن العمل يجري على مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة بثلاثة أضعاف، وعلى قدرة القطاع وجهود العاملين فيه على تجاوز النسب المستهدفة خلال السنوات العشر من عمر رؤية التحديث.


ووقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي في علوم الأرض والجيولوجيا.


ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعن هيئة المسح الجيولوجي نائب السفير الأميركي في عمان روهيت نيبال. وأضاف الخرابشة، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مقترحات لاستغلال خامي السيليكا والبازلت، منوها، إلى النجاحات المتحققة في قطاع التعدين خلال السنتين الأخيرتين، والمتمثلة بتوقيع 13 مذكرة تفاهم في مجال التعدين والتنقيب عن خامات الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والفوسفات والبوتاس الصخري. 


وأكد الوزير الخرابشة، أهمية المذكرة في تنشيط التعاون بين البلدين في مجالات تبادل المعلومات الفنية والزيارات والمشاركة في برامج التدريب والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة، اضافة إلى تبادل الخبرات والخبراء الجيولوجيين في مجالات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون بين البلدين ليمتد إلى الجامعات والمؤسسات الرسمية الأخرى والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص.


كما أكد، العلاقات الأردنية - الأميركية العميقة والخبرات المتميزة التي يمتكلها الجانب الاميركي في مجال التعدين، وأهمية توظيف مذكرة التفاهم الموقعة اليوم في إطار هذه العلاقة للوصول إلى نتائج ايجابية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الطاقة والثروات المعدنية، والصحة البيئية، وتقييم المخاطر الطبيعية، وتكامل البيانات والمعلومات بين الجانبين.


من جانبه، أكد نائب السفير الأميركي في عمان روهيت نيبال، أن الأردن حليف وشريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأن دعم النمو الاقتصادي الشامل في الأردن يعد إحدى أهم أولويات بلاده.


واضاف نيبال، "أن الشراكة بين هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ستفتح آفاقاً جديدة للمعرفة بينما نواصل العمل معاً لمكافحة أزمة المناخ ومعالجة ندرة المياه، لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."


وقال: "إن تاريخ بعض المسوحات الأولى التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في الأردن يعود إلى الستينيات، حيث استكشفت موارد المياه الجوفية في المملكة والرواسب المعدنية وإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، وتم تمويل هذا العمل المبكر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية من خلال اتفاقية مشتركة".


وتواصل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حاليا العمل مع مرصد الزلازل الأردني لتسهيل تبادل البيانات وبناء القدرات، كما تعمل  الهيئة على تخزين طبقات المياه الجوفية واستعادتها، من خلال شراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تستخدم جريان مياه العواصف ومياه الصرف الصحي المعالجة لإعادة شحن طبقات المياه الجوفية. ويعتبر هذا العمل مهما بالنسبة للأمن المائي في الأردن.


وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS): هيئة علمية في حكومة الولايات المتحدة، تدرس تضاريس الولايات المتحدة، ومواردها الطبيعية، والكوارث الطبيعية التي تهددها، ويضم مركز الهيئة أربعة تخصصات علمية، تهتم بعلم الأحياء، الجغرافيا، الجيولوجيا، والهيدرولوجيا.

 

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