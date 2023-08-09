الطاقة المتجددة أساس تحديث الإستراتيجية

رهام زيدان

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تنهي وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحديث إستراتيجيتها للقطاع مع نهاية العام المقبل وفقا لأمين عام الوزارة م.أماني العزام.وقالت العزام في ردها على سؤال لـ"الغد" أمس أن العمل يجري حاليا على إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة والأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع وجميع المستجدات، لأخذه بعين الاعتبار عند تحديث الإستراتيجية.وأضافت "بناء على ذلك ولحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بالقطاع والمتمثلة بدراسة خيارات تخزين الطاقة الكهربائية ودراسة الشبكات الذكية ودراسة تطوير الشبكة الكهربائية، سيتم الانتهاء من تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة في نهاية العام 2024".وتركز الوزارة في تحديث الإستراتيجية على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.وستركز الإستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل النقل والمياه والبيئة.الوزارة قالت سابقا "كان من المفترض الانتهاء من تحديث الإستراتيجية الحالية التي أعلنتها في تموز (يوليو) من العام 2020 والإعلان في وقت سابق إلا أنه تقرر إجراء هذه الدراسات أولا لأخذ نتائجها بعين الاعتبار في صياغة الإستراتيجية المحدثة لتتضمن المستجدات والمتغيرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية على صعيد قطاع الطاقة".ويعد تحديث الإستراتيجية أحد مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة التي تضمنت وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.وحددت الرؤية الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.وارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في مشروع موازنة العام 2023 بنسبة 82 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي، إذ ارتفع مجموع هذه النفقات ارتفع بمقدار 14.58 مليون دينار إلى نحو 32.37 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.78 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.