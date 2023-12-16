الهناندة: الأردن من قادة الريادة والابتكار في المنطقة

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استقبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وفداً من كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وأكد الهناندة خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين بمختلف المجالات والذي يعبر عن مدى تميز العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمشاريع في المجالات المتخصصة بالاقتصاد الرقمي والإبداع والابتكار، مشيرا إلى عدد من المبادرات التي تؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين القائمة على أسس التكامل وتوافق الرؤى كمبادرة المليون مبرمج وجائزة ولي عهد الأردن لأفضل تطبيق خدمات حكومية والتي جاءت جميعها ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادة البلدين الشقيقين.وعرض الهناندة أمام الوفد، أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي تهدف لدعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتسهيل تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وذلك من خلال التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين كل محور من المحاور التي تعمل عليها الوزارة والتي تشكل أساس الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة والمتضمنة البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والريادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات الرقمية.ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يمتاز بإمكانيات نمو عالية، وتوافر الموارد البشرية الماهرة، والبنية التحتية الآمنة، والقوانين والحوافز الداعمة، وفيما يتعلق بالمهارات الرقمية والريادة الرقمية اوضح الى ان الأردن بلد يعتبر من قادة الريادة والابتكار في المنطقة حيث اثبت الريادين الأردنيين تفوقهم على المستويات المحلية والعربية والعالمية وقدرتهم على تحقيق النجاحات رغم التحديات التي تواجههم حيث صدر الأردن عدد كبير من المشاريع الريادية الناجحة التي استطاعت أن تثبت نفسها على المستوى الإقليمي والعالمي والتي حققت نجاحات كبيرة جدا واستحوذ عليها عدد من الشركات العالمية.من جانبه، أكد رئيس الوفد العميد علي الطنيجي عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والإمارات قيادة وحكومة وشعبا ولفت إلى أن كلية الدفاع الإماراتية تحرص على التعرف على تجارب الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.واستمع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في نهاية اللقاء إلى مداخلات واستفسارات وفد كلية الدفاع حول العديد من المواضيع، حيث دار نقاش موسع أجاب خلاله وزير الاقتصاد الرقمي والريادة على أسئلة واستفسارات الوفد.