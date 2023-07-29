السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

الجغبير: الصناعة الأردنية دخلت عصرها الذهبي في عهد جلالة الملك
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير
بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، تأسيس غرفة صناعة مشتركة تسهم بإنتاج لجان قطاعية، وإجراء دراسة مشتركة لتنمية الصناعة وتكاملها بين البلدين، وتقييم المشروعات القائمة لإحداث تكامل صناعي متبادل.اضافة اعلان
وبحث الجانبان خلال اجتماع على هامش زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للعراق؛ فتح نافذة للتعامل بشهادات المنشأ بين الاتحادين دون الحاجة للمصادقة من قبل السفارات أو الخارجية، الأمر الذي يتيح التجارة المباشرة والأسرع بين البلدين، والتعامل مع المواد المصدرة بالفحوصات المحلية دون الحاجة لطرف ثالث، ومعالجة البضائع المستوردة إلى الأردن بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع البضائع في العراق، لا سيما أن أكثر من 65 بالمئة من المشروعات في المدينة الاقتصادية تتعلق بالصناعات، ما يستدعي التعاون مع الاتحادين في جميع المراحل.
وقال الجغبير في بيان، اليوم السبت، إن هذه المباحثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين وستفتح الطريق لمزيد من الفرص التجارية والاقتصادية بينهما، معتبرا أن القدرة على إنشاء غرفة صناعة مشتركة وإجراء دراسات مشتركة لتنمية الصناعة تعد جوانب أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين.
بدوره، قال عكاب إن الاجتماع مع الجانب الصناعي الأردني يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مؤكداً أهمية الشراكة مع الأردن من حيث تبسيط الإجراءات التجارية مثل المعاملة المباشرة بشهادات المنشأ.
ودعا إلى تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الصناعي فيهما.-(بترا)
غابات جرش تغيب عنها المشاريع الاستثمارية - (الغد)

المدن الصناعية: اتفاقية لإقامة مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة في جرش منذ2 ساعة

file

نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6% خلال 5 أشهر منذ4 ساعة

64c387cbc2696

%23.4 نمو صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي خلال 5 أشهر منذ23 ساعة

برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)

مع استمرار ارتفاع الحرارة.. "الكهرباء الوطنية" تؤكد القدرة على تلبية زيادة الطلب 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
633e75dbd6406

الجغبير: غرفة صناعية أردنية عراقية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين البلدين

26 تموز 2023
-286516681

الجمارك: انجاز 8 آلاف بيان جمركي

23 تموز 2023
1686840580057

المركزي يطلق منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي

05 تموز 2023
البنك الدولي

9.30 مليون دولار إضافية لمشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن من البنك الدولي

02 تموز 2023
اقرأ أيضا
أسعار الذهب اليوم في الاردن_1

39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

منذ 6 دقيقة
3202316115552671414390

لا تأثير لقرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن

منذ 17 دقيقة
أرز

"تجارة الاردن": لا تأثير لقرار حظر تصدير الأرز الروسي على المملكة

منذ 57 دقيقة
703c6cdf-ذهب

39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

منذ1 ساعة
مبنى غرفة تجارة عمان

دراسة لـ"تجارة عمان" توصي بتحويل المملكة لأسرع مراكز التجارة الألكترونية بالمنطقة

منذ1 ساعة
غرفة صناعة عمان

"صناعة عمّان" تنظّم احتفاليّة يوم الصناعة الوطنيّة الاثنين

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية

د. محمد حسين المومني |اليوم

"من الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي"

خالد دلال |اليوم
ترجمات
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات | منذ16 ساعة
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
 