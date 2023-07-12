تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين

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تراجع الدولار اليوم الأربعاء، مقابل العملات الرئيسية الأخرى مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.34، مواصلاً الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع، وقفز الين الياباني إلى أعلى مستوى في شهر واحد متجاوزًا سعر 140 مقابل الدولار، وذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية والرهان على تعديل بنك اليابان للسياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر.وارتفع اليورو مسجلاً ذروة شهرين عند 1.10365 دولار، و صعد الجنيه الإسترليني إلى ذروة 15 شهرا عند 1.2970 دولار، على خلفية التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.وصعد الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.6227 دولار، والدولار الأسترالي 0.52 بالمئة إلى 0.6722 دولار.-- (بترا)