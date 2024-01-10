جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عُمان

استقبل السفير العُماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء في مقر السفارة بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.



وأكد الطباع خلال اللقاء أن الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان المترسخة، ستعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيث إن العلاقات الأردنية - العُمانية تتمتع في العديد من مجالات التعاون.

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وأكد أن العلاقات المشتركة التاريخية في مختلف المستويات دليل على عمق العلاقات الثنائية للبلدين الصديقين والحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



من جانبه، أكد السفير الشيخ فهد العجيلي أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية وتشهد تقدما في المجالات كافة، وأكد على أهمية العمل على تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون الطموح وذلك بوضع خطة لزيادة التبادل التجاري تكون بهمة رجال الأعمال في البلدين، وضرورة الاستفادة من الموارد المتوفرة في كلا الجانبين، وقال العجيلي أن الأردن تتمتع ببنية تحتية ملفتة لأنظار العالم مما يجعلها جاذبة للسياحة والاستثمارات.



كما أبدى الطباع استعداد الجمعية بالتعاون مع الإخوة العُمانيين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبحث آليات وإيجاد بدائل للنقل البحري وهو ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن وسلطنة عُمان، وأوضح أن نجاح جهود تعزيز وتطوير العلاقات يعتمد على التنسيق المشترك مع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين، مقدماً الدعوة إلى رجال الأعمال العُمانيين إلى زيارة الأردن والاطلاع على فرص الاستثمار.



وبين العجيلي أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة تمتد إلى فترة زمنية قديمة حيث أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين من خلال العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من القطاعات كما تحرص السفارة على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والتبادل الطلابي، مما جعل الجامعات الأردنية قبلة للعديد من الطلبة العُمانيين والذين تجاوز عددهم 2500 طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة النظامية في كافة التخصصات، وشدد على أن البلدين الشقيقين معا يستمران في العمل على تبادل الخبرات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية والأمنية.



وبحث أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا التي تهم مجتمع الأعمال الأردني من أهمها التأكيد على أهمية تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بين كلا الجانبين، وفتح المجال للشباب الأردني في العمل بسلطنة عُمان للاستفادة من الخبرات العملية والعلمية، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما وثمنوا دور سعادة السفير الشيخ فهد العجيلي في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات. مؤكدين أهمية دور الجمعية في تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال مشاركتها لعدد من الزيارات الرسمية والتجارية لسلطنة عُمان تمت من خلالها تأسيس شراكات في مختلف القطاعات.



ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب 91.9 مليون دولار خلال عام 2022 شكلت الصادرات منها ما يقارب 51.1 مليون دولار، تركزت في الأدوية و الأسمدة والخضروات والمكسرات الصالحة للأكل، بينما شكلت المستوردات منها ما يقارب 40.8 مليون دولار تركزت في البلاستيكيات و الزجاج والحديد والفولاذ.



كما وحضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين نائب الرئيس محمد البلبيسي، المهندس عبدالحليم عابدين، المهندس عبدالرحيم البقاعي، صلاح البيطار، أيمن علاونة، والمدير العام للجمعية طارق حجازي.