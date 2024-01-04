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Jordan News النسخة المطبوعة

213 ألف زائر لـ"المغطس" في 2023

المغطس - (أرشيفية)
المغطس - (أرشيفية)
استقبل موقع عماد السيد المسيح (المغطس) نحو 213 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي 2023.

وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان لوكالة (بترا) إن نسبة الارتفاع في عدد الزوار بلغت 36.6 بالمئة عام 2023 عن عام 2022.اضافة اعلان

وأضاف مكجيان أن الحصة الأعلى لزوار الموقع كانت من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 15.0 بالمئة، تلتها إيطاليا بنسبة 12.5 بالمئة، ثم فرنسا بنسبة 12 بالمئة، ودول أوروبية أخرى بنسبة 9.7 بالمئة، مع انخفاض أعداد الزوار من بعض الدول الأفريقية وروسيا، وعلى مستوى أعداد الزوار من الدول العربية تصدرت لبنان الأعلى بنسبة 3 بالمئة، وعلى المستوى المحلي وصلت نسبة أعداد الزوار إلى 6 بالمئة.

وأكد أن الزيادة العددية للزوار كانت واضحة منذ بداية عام 2023 حتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم بدأت الأعداد بالانخفاض تدريجيا إلى مستويات متواضعة نتيجة تراجع السياحة الأجنبية مع أحداث غزة.

وأشار مكجيان إلى أن إدارة الموقع مستمرة بالنهوض بالموقع وتوفير أفضل الخدمات للزوار، والاستعداد لاستقبال الحجاج للمشاركة في موقع المغطس، والذي يتزامن هذا العام 2024 مع اليوبيل الفضي لإحياء ذكرى أعياد الغطاس والحج الكبير في موقع المغطس الذي بدأ سنة 2000.
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