68 % زيادة حركة الطائرات بالمملكة

تيسير النعيمات

اضافة اعلان

زادت حركة الطائرات القادمة والمغادرة في المملكة بنسبة 68.32 % خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 26153 طائرة، مقارنة مع 15538 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة النقل.وزادت حركة المسافرين القادمين والمغادرين من 1389418 إلى 2862153 مسافرا وبنسبة زيادة بلغت 106.0 %. وارتفعت حركة الشحن الصادر والوارد من 14350 إلى 69811 طنا بنسبة زيادة بلغت 386.49 %. وحركة البريد الصادر والوارد من 344 إلى 7470 طنا بنسبة وصلت إلى 2071.51 %.وفي التفاصيل ارتفع عدد الطائرات القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 40.11 % إذ كان عدد الرحلات 8431 رحلة ليصل هذا العام الى 11813 رحلة، فيما ارتفع عدد المسافرين القادمين من 998561 مسافرا الى 1363418 بنسبة 36.54 %.كما ارتفع عدد الطائرات المغادرة من 8431 الى 11809 لنفس الفترة بنسبة نمو وصلت الى 40.07 % بينما ارتفع عدد المسافرين المغادرين من 1005975 مسافرا إلى 1375479 بنسبة وصلت 36.73 %.وفي مطار (عمان الدولي / ماركا) ارتفع عدد الطائرات القادمة من 280 الى 331 طائرة بنسبة 18.21 % وعدد المسافرين القادمين من 725 الى 1002 مسافر بنسبة 38.21 %، كما ارتفع عدد الطائرات المغادرة من 288 إلى 328 طائرة بنسبة 13.89 % وعدد المسافرين المغادرين من 642 إلى 1092 مسافرا بنسبة 70.09 %.أما في مطار الملك حسين الدولي في العقبة فقد ارتفع عدد الطائرات القادمة من 638 إلى 936 طائرة بنسبة 46.71 % وعدد المسافرين القادمين من 27121 إلى 57430 مسافرا بنسبة 111.75 % وزاد عدد الطائرات المغادرة من 648 الى 936 طائرة وعدد المسافرين المغادرين من 30827 إلى 63732 مسافرا بنسبة 107.41 %.