68 % زيادة حركة الطائرات بالمملكة

وزادت حركة المسافرين القادمين والمغادرين من 1389418 إلى 2862153 مسافرا وبنسبة زيادة بلغت 106.0 %. وارتفعت حركة الشحن الصادر والوارد من 14350 إلى 69811 طنا بنسبة زيادة بلغت 386.49 %. وحركة البريد الصادر والوارد من 344 إلى 7470 طنا بنسبة وصلت إلى 2071.51 %.
وفي التفاصيل ارتفع عدد الطائرات القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 40.11 % إذ كان عدد الرحلات 8431 رحلة ليصل هذا العام الى 11813 رحلة، فيما ارتفع عدد المسافرين القادمين من 998561 مسافرا الى 1363418 بنسبة 36.54 %.
كما ارتفع عدد الطائرات المغادرة من 8431 الى 11809 لنفس الفترة بنسبة نمو وصلت الى 40.07 % بينما ارتفع عدد المسافرين المغادرين من 1005975 مسافرا إلى 1375479 بنسبة وصلت 36.73 %.
وفي مطار (عمان الدولي / ماركا) ارتفع عدد الطائرات القادمة من 280 الى 331 طائرة بنسبة 18.21 % وعدد المسافرين القادمين من 725 الى 1002 مسافر بنسبة 38.21 %، كما ارتفع عدد الطائرات المغادرة من 288 إلى 328 طائرة بنسبة 13.89 % وعدد المسافرين المغادرين من 642 إلى 1092 مسافرا بنسبة 70.09 %.
أما في مطار الملك حسين الدولي في العقبة فقد ارتفع عدد الطائرات القادمة من 638 إلى 936 طائرة بنسبة 46.71 % وعدد المسافرين القادمين من 27121 إلى 57430 مسافرا بنسبة 111.75 % وزاد عدد الطائرات المغادرة من 648 الى 936 طائرة وعدد المسافرين المغادرين من 30827 إلى 63732 مسافرا بنسبة 107.41 %.